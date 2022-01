Dragqueen Olivia Jones will nicht mehr neben Papst Benedikt stehen – zumindest im Hamburger Wachsfiguren-Kabinett. Am Dienstag ersuchte sie das Panoptikum um diesen symbolischen Schritt.

2014 hatte sich Olivia Jones noch gewünscht, dass ihre Wachsfigur einmal neben der des Papsts Benedikt XVI steht – als Toleranzprobe. Am Dienstag nahm sie diesen Wunsch in einem Facebook-Post nun offiziell zurück.

Missbrauchsskandal in katholischer Kirche: Ein „Trauerspiel“

Der Grund ist der anhaltende Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Benedikt, der frühere Kardinal Joseph Ratzinger, hatte das Erzbistum München und Freising von 1977 bis 1982 geführt. Ein vom Erzbistum selbst in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden seien. Benedikts Rolle ist besonders brisant. Ihm werden vier Fälle von Fehlverhalten angelastet.

Du sollst nicht #lügen. Das 8. Gebot. Hat gerade ein #Papst zugegeben, gelogen zu haben?! Im #Missbrauchsskandal der… Posted by Olivia Jones on Monday, January 24, 2022

„So viel zum Thema „Unfehlbarkeit“ des Papstes“, schreibt Olivia Jones dazu in ihrem Post. „Aber Benedikt war ja damals noch Ratzinger, Bischof, kein Papst.“ Sie empfinde keine Schadenfreue. Es mache sie nur wütend und sprachlos. „Ein Trauerspiel, wie die kath. Kirche an sich selbst scheitert und immer mehr Glaubwürdigkeit einbüßt. In einer Zeit, in der Glaubwürdigkeit dringend gebraucht wird“, so Jones.

Gleichzeitig unterstützt Hamburgs bekannteste Dragqueen die Initiative „OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst“, bei der sich jüngst 125 Mitarbeiter:innen der katholischen Kirche als queer outeten und ein Ende ihrer Diskriminierung fordern.

Vom Panoptikum wünsche sie sich nun einen symbolischen Schritt: Die Garantie, dass ihre Wachsfigur doch nie neben der von Papst Benedikt aufgestellt werde. „Ich zieh‘ den Wunsch zurück, möchte lieber in guter Gesellschaft stehen“, so Jones. „Ist zufällig noch ein Platz neben Udo Lindenberg frei?“ (ncd/dpa)