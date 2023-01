Gerüchte um Schließung: So geht es mit dieser beliebten Backstube weiter

Zimtschnecken, Olivenstangen und kiloschwere Brotlaibe: Dafür ist die Bäckerei „Zeit für Brot“ bekannt. Das Hamburger Geschäft der Frankfurter Kette ist mittlerweile die Adresse für schonend hergestellte Backwaren in Ottensen. Seit Wochen halten sich Gerüchte über eine Schließung der Bäckerei. Doch es gibt eine Entwarnung – und sogar noch positive Nachrichten on top.

Wer am Sonntagvormittag Brötchen bei „Zeit für Brot“ kaufen möchte, sollte genau das mitbringen: Zeit. Denn der Andrang ist mit Sicherheit groß. Umso überraschender erschien vielen die Nachricht, dass die Bäckerei demnächst dichtmachen soll – wie auch schon der „Bäckerladen Ottensen“ einige Meter weiter vor ein paar Wochen.

„Das Gerücht hält sich hartnäckig“, sagt eine Mitarbeiterin zur MOPO. „Wir wissen nicht, wo es herkommt. Aber es ist nichts dran.“ Das bestätigt auch die Pressesprecherin des Unternehmens. „Es läuft gut bei uns“, erklärt sie. „Deshalb wollen wir weitere Standorte eröffnen“.

Einer davon soll noch in der ersten Jahreshälfte am Eppendorfer Baum 25 an den Start gehen. Dort wird schon fleißig gewerkelt. „Wir sind in der letzten Bauphase“, so die Sprecherin. „Wegen des Handwerker- und Personalmangels können wir aber noch kein genaues Datum nennen.“ Ottenser Brot-Fans können also aufatmen – und die Eppendorfer dürfen sich auf einen neuen Bäcker freuen.