ZDF-Fernsehgarten: „Kiwi“ und ihre Crew legen an den Landungsbrücken an

Sand, Sonne, Elbe – und die große „Kiwi“-Show! Im Beachclub „Sonnendeck“ an den Landungsbrücken zeichnete das ZDF am Freitag den Fernsehgarten auf. Die Satire-Partei „Die Partei“ hielt (noch) die Füße still – und funkte bisher nicht dazwischen.

T-Shirt-Temperaturen und hinter den Wolken über den Landungsbrücken blitzte immer wieder die Sonne hervor – ideales „Fernsehgarten-Wetter“ für die Zuschauer:innen, die teilweise auch aus dem Umland zur allerersten Aufzeichnung des Formats in Hamburg anreisten. Die meist eh schon gut gelaunte Chef-„Fernsehgärtnerin“ Andrea „Kiwi“ Kiewel hatte bei so viel gutem Wetter nochmal eine extra Portion Strahlen mitgebracht. Über zwei Stunden wurde zwischen Palmenkübeln, Sand und vorm Hafen-Panorama gesungen, gequatscht und gebrutzelt.

Auch Santiano hat in der Fernsehgarten-Ausgabe in Hamburg einen Auftritt. Andre Lenthe Auch Santiano hat in der Fernsehgarten-Ausgabe in Hamburg einen Auftritt.

ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewel in Hamburg

Mit dabei: TV-Allzweckwaffe Steffen Henssler, „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi, die Nord-Rocker von Santiano – und auch die frisch mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierte Olivia Jones ließ sich das TV-Spektakel nicht entgehen. Außerdem im Musikprogramm: US-Sängerin Anastacia, Sarah Zucker und Joey Heindle.

Als auf dem „Sonnendeck“ später alles im Kasten war: Leichtes Aufatmen bei „Kiwi“ und ihrer großen, dauerwirbelnden TV-Crew – vom zeitweise gefährlich grau gefärbten Himmel kam nichts runter und auch die Satire-Partei „Die Partei“ funkte nicht mit einer Stör-Aktion – wie zuvor auf Instagram angekündigt – in die Produktion.

Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass sie die Livesendung am Sonntag für ihre Aktionen nutzen wird – denn dort kann sie schlechter von der Sender-Regie aus dem Programm geschnitten werden. Den „Kiwi“-Nachschlag gibt’s am Sonntag – da sendet der Fernsehgarten live vom „Sonnendeck“ und dem benachbarten„Dock 3“. Die heute aufgezeichnete Sendung ist in voller Länge am 8. Oktober im ZDF zu sehen.