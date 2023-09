Passend zu den warmen Temperaturen soll heute der „ZDF-Fernsehgarten“ für „Sommer-Feeling“ in Hamburg sorgen. Ab mittags zeichnet der Sender zum allerersten Mal seine Kult-Show im Beachclub „Sonnendeck“ an den Landungsbrücken auf. Natürlich mit von der Partie: Moderationsikone Andrea „Kiwi“ Kiewel.

Passend zu den warmen Temperaturen soll am Freitag der „ZDF-Fernsehgarten“ für „Sommer-Feeling“ in Hamburg sorgen. Ab mittags zeichnet der Sender zum allerersten Mal seine Kult-Show im Beachclub „Sonnendeck“ an den Landungsbrücken auf. Natürlich mit von der Partie: Moderationsikone Andrea „Kiwi“ Kiewel.

MOPO: Frau Kiewel, der „ZDF-Fernsehgarten“ wird heute zum ersten Mal in Hamburg aufgenommen. Welche Orte oder Erinnerungen verbinden Sie mit der Stadt?

Andrea Kiewel: Berlin – Hamburg – München: Das sind meine Top Drei der schönsten Städte Deutschlands. Ich las gerade mit großer Begeisterung die Bücher über die Douglas-Schwestern und lernte, dass die erste Filiale besagter Parfümerie in Hamburg war. Diese herrliche Stadt mit ihrer noblen Eleganz ist immer für eine Überraschung gut. Dafür bewundere ich die Hamburger sehr.

Das „Sonnendeck“ an den Landungsbrücken wird zum TV-Outdoor-Studio, der Aufbau begann schon vor Tagen. Instagram/sonnendeck_stpauli Das „Sonnendeck“ an den Landungsbrücken wird zum TV-Outdoor-Studio, der Aufbau begann schon vor Tagen.

Worauf freuen Sie sich in Hamburg am meisten?

Neben großartiger Musik freue ich mich besonders auf all die Leckereien wie Fisch- und Franzbrötchen. Und: Der weiße Sand und die großen Palmenkübel verzaubern den Elbstrand ein bisschen zur Copacabana, da hüpft mein Herz.

Sie moderieren die Show mittlerweile seit über 20 Jahren. Nach all der Zeit: Was begeistert Sie immer noch daran?

Zum einen, dass wirklich jede Show anders ist. Dann diese ganze Bandbreite der Musik, die Vielfalt der Unterhaltung, machen den „Fernsehgarten“ – in meinen Augen – zu einem besonderen und einzigartigen Juwel des gesamten Fernsehprogramms. Zudem liebe ich ganz besonders die Nähe zu den Zuschauern. Sie sind ja immer Teil der Show und geben meinem Team und mir viel Liebe und Sympathie zurück. Wir versuchen immer das Beste zu geben. Das ist ein großes Geschenk.

Für viele Zuschauer gehören Sie als Moderatorin fest zum „Fernsehgarten“ dazu, sind selbst zum Kult geworden. Können Sie sich vorstellen, eines Tages die Show nicht mehr zu moderieren und etwas ganz anderes zu machen?

Ich werde nach der „Fernsehgarten“-Saison für Sat.1 viermal „Kiwis große Partynacht“ moderieren. Ich habe ein großes Herz, welches im Sommer fürs ZDF und gelegentlich eben auch für andere Sendungen schlägt. Fragte man mich nach meiner Berufsbezeichnung, lautete die Antwort: „Fernsehgärtnerin“ mit einer innigen Beziehung zu Musik aller Art.

Die Ausstrahlung der heute aufgezeichneten Sendung ist am 8. Oktober. Zudem wird eine Live-Show in Hamburg am 1. Oktober gedreht. Neben dem „Sonnendeck“ wird auch die benachbarte Bar „Dock 3“ für die Sendung genutzt. Den Regisseuren dürften bereits ein wenig die Knie schlackern, denn die Satire-Partei „Die Partei“ hat im Vorfeld der Sendung angekündigt, sich Plätze gesichert und „wieder ein paar tolle Überraschungen zum Mitmachen vorbereitet“ zu haben. Dies schreibt der Hamburger Landesverband auf Instagram. Bei der Live-Sendung am vergangenen Wochenende in Mainz hatten Störer der Partei mit gleich mehreren Aktionen für Aufsehen gesorgt. „Kiwi“ hatte sich während der Live-Sendung „traurig“ über die Störaktionen gezeigt und später gesagt: „Das ist ganz daneben.“