Für gleich zwei Sendungen: Beliebte TV-Show kommt nach Hamburg!

Schlager, Party – und viele Stars: Moderatorin Andrea Kiewel sorgt mit dem ZDF-Fernsehgarten im Sommer für gute Laune am Sonntagmittag. Wird die Show eigentlich immer in Mainz aufgezeichnet, kommt sie in diesem Jahr für zwei Folgen nach Hamburg. Drehort, Sendetermine, Vorverkauf – das müssen Sie wissen.

Der ZDF-Fernsehgarten geht auf Tour – und kommt nach Hamburg! Wie der Sender mitteilt, findet das Spektakel an den Landungsbrücken in den Beachclubs „Dock 3“ und „Sonnendeck St. Pauli“ statt.

ZDF-Fernsehgarten kommt nach Hamburg – für zwei Termine!

Schlager-Fans können sich auf gleich zwei Termine freuen: Am 1. Oktober wird die Show live aus St. Pauli gesendet (Einlass ca. 10.30 Uhr, Beginn 12 Uhr, Tickets). Eine Woche später, also am 8. Oktober, findet das Event nochmal statt – diese wird allerdings schon am 29. September aufgezeichnet (Einlass ca. 12.30 Uhr, Beginn 1400 Uhr). Der Ticket-Vorverkauf startet bald.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach heftigen Beziehungsproblemen: Endgültiges Ehe-Aus bei Oliver und Amira Pocher

Moderatorin Andrea Kiewel werde die „bewährte Mischung aus Musik, Artistik, Service und spektakulären Aktionen“ moderieren. Welche Schlagerstars dabei sein werden, ist noch nicht bekannt – doch mit der Elbe im Hintergrund und bei hoffentlich gutem Wetter ist gute Stimmung fast schon garantiert. (elu)