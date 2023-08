Nach heftigen Beziehungsproblemen: Endgültiges Ehe-Aus bei Oliver und Amira Pocher

Alles aus im Hause Pocher: Nachdem Comedian Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira in den vergangenen Wochen immer wieder über ihre kriselnde Ehe gesprochen hatten, haben sie nun das verkündet, womit viele ihrer Fans schon gerechnet haben: Ihre Beziehung ist am Ende. Nach sieben Jahren, vier davon verheiratet, sind die beiden nun wieder Single.

Im berühmten verflixten siebten Jahr ist beim Comedy-Traumpaar jetzt der Ofen endgültig aus. In den vergangenen Monaten kriselte es bereits wie verrückt, das Paar hielt seine Fans dabei stets auf dem Laufenden und berichtete unter anderem in seinem Paar-Podcast „Die Pochers“ über die nicht mehr rund laufende Ehe. Genau dort gaben sie nun auch ihre Trennung bekannt. „Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt“, so Amira Pocher in der aktuellen Folge. Weiter sagt sie „Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein. Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Paar da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind“, so die gelernte Visagistin.

Ehe-Aus bei Oliver und Amira Pocher

Ihr Ex-Mann ergänzt etwas resigniert klingend: „Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Was soll ich sagen? Ich will auch gar keine Glückskeks-Floskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Finde ich anstrengend. (…) Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen und gucken wie es weitergeht.“ Demnach ging die die Trennung offenbar von Amira Pocher aus.

Sie hatte erst kürzlich im „Stern“-Interview gestichelt, dass ihr Sohn „der erste Pocher wäre, der ein Gentleman wird.“ Aber auch der Comedian selbst hatte nicht damit hintern Berg gehalten, dass der Haussagen ordentlich schief hängt. Moderator Thomas Gottschalk hatte ihn in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf seine Eheprobleme angesprochen. Da sagte Pocher: „Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein.“ (alp)