Zalando will wachsenden Hamburger Konkurrenten schlucken

Zalando, der drittgrößte Modehändler in Deutschland, will einen wachsenden Konkurrenten aus Hamburg übernehmen. Ein Großteil des Weges ist schon geschafft.

Der Online-Händler will seinen deutschen Mitbewerber About You schlucken. Für jede About-You-Aktie bietet der Berliner Dax-Konzern 6,50 Euro, wie er am Mittwoch in Berlin bekannt gab. Der Kurs von Dienstagabend lag bei 3,90 Euro.

Zalando habe bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals des Hamburger Konkurrenten durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert, hieß es weiter. Nach About-You-Angaben hielt die Michael-Otto-Stiftung bislang knapp zwei Drittel der Anteile an dem Modehändler. (dpa/mp)