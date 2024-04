Teenager sticht Zahnarzt in Bergedorf nieder – Arzthelferin springt aus dem Fenster

In Bergedorf soll ein junger Mann einen Zahnarzt niedergestochen haben. Eine Arzthelferin sprang damals in Panik aus dem Fenster. Jetzt wird dem 18-Jährigen der Prozess gemacht, die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Rückblick: Am 20. Oktober vergangenen Jahres stürmte der junge Mann gegen kurz vor 12 Uhr in die Räume der Praxis in der Chrysanderstraße. Dort soll der 18-Jährige zuvor schon einmal in Behandlung gewesen sein. Offenbar war dies auch die Grundlage für die verbale Auseinandersetzung mit dem 45-jährigen Zahnarzt. Laut Anklage eskalierte der Streit schließlich derart, dass der junge Mann plötzlich ein Messer zog und damit mehrfach auf ihn einstach. Der Mediziner wurde bei der Attacke schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Messerattacke auf Zahnarzt – Arzthelferin springt aus Fenster

Eine 18 Jahre alte Arzthelferin, die Zeugin der Attacke wurde, sprang in ihrer Panik durch ein Fenster im ersten Obergeschoss auf den Gehweg. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der mutmaßliche Täter erlitt leichte Schnittverletzungen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Ab Donnerstag wird dem 18-Jährigen vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gemacht. Bei dem Verfahren gegen den jungen Mann handelt es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Dabei strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. In einem solchen Verfahren kann die Öffentlichkeit für die Hauptverhandlung oder für einen Teil davon ausgeschlossen werden. Laut Staatsanwaltschaft soll er zum Zeitpunkt des Angriffs nicht oder nur vermindert schuldfähig gewesen sein.