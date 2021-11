Zahl der überschuldeten Menschen in Hamburg sinkt deutlich

Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der überschuldeten Menschen in Hamburg 2021 deutlich gesunken. Zum Stichtag 1. Oktober gab es in der Stadt rund 140.000 überschuldete Verbraucher – gut 18.000 weniger als im Vorjahr.

Damit verzeichnet Hamburg im Bundesländervergleich den höchsten Rückgang, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch mitteilte. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, sank in Hamburg binnen eines Jahres um mehr als einen Prozentpunkt auf 9,1 Prozent.

Experten befürchten langfristige Corona-Folgen

Deutschlandweit zählte Creditreform in ihrem „Schuldneratlas 2021“ rund 6,16 Millionen überschuldete Verbraucher, gut 700.000 weniger als 2020. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Auswertung im Jahr 2004. Die Überschuldungsquote lag bundesweit bei 8,86 Prozent.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind den Angaben nach dank der andauernden staatlichen Hilfsmaßnahmen bei der Überschuldung noch nicht akut zu spüren. Die Experten befürchten allerdings, dass sie zeitverzögert und mit Langzeitwirkung auftreten. (mp/dpa)