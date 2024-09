Das ist das größte Udo-Gemälde aller Zeiten: „Mehr Hamburg geht nicht!“

Über ein Jahr lang hat Udo Lindenberg an seinem neuem Werk gearbeitet. Herausgekommen ist ein fast 20 Quadratmeter großes Hamburg-Wimmelbild – das größte Gemälde, das der Panikrocker jemals erschaffen hat.

6,50 Meter breit und drei Meter hoch ist das XXL-Bild – eine Auftragsarbeit für den Reederei-Riesen Hapag Lloyd. Zu sehen sind unter anderem Lindenberg als Astronaut, Lindenberg auf einem Kometen (eine Anspielung auf seinen Mega-Hit mit Apache 207), Lindenberg mit Eierlikör in der Hand und Lindenberg mit Zigarre in der Hand.

Neues XXL-Gemälde von Udo Lindenberg

Ganz schön viel Udo also – und ganz schön viel Hamburg: Denn auch einige Wahrzeichen zieren das Werk. So sind die Köhlbrandbrücke, der Fernsehturm, der Michel, die Elphi, das Luxus-Hotel Atlantic (seit fast 30 Jahren Lindenbergs Zuhause) und die Hapag-Lloyd-Zentrale zu erkennen: Ein wahres Wimmelbild!

Das neue XXL-Gemälde von Udo Lindenberg Tine Acke Das neue XXL-Gemälde von Udo Lindenberg

Das XXL-Gemälde, das gemeinsam mit Udos Assistentin Ann-Kathrin Otto entstanden ist, wurde am 12. August offiziell im Hauptgebäude der Hapag-Lloyd am Ballindamm (Hamburg-Altstadt) enthüllt. Es schmückt nun den größten Veranstaltungssaal der Reederei.

Lindenberg kommentierte sein neustes Gemälde in typischer Panickrocker-Manier: „Mehr Hamburg, mehr Hapag-Lloyd und mehr Panik-Udo geht nicht. Und wie war noch die Maxime in der Kunst? Das Bild soll so geil sein, dass der Betrachter vor lauter Entzücken erstmal in Ohnmacht fällt. Großes Ahoi und keine Panik – es ist vollbracht. Prost Eierlikör!” (elu)