Das war magisch! Mehr als 8000 Harry-Potter-Anhänger feierten am Sonntag in Hamburg die Geschichte um den Zauberlehrling. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sorgte dort für ein unerwartetes Bekenntnis: Er erzählte auf dem Fan-Event, dass ihn das Rathaus an Hogwarts erinnert, dass er dort regelmäßig mit den Porträts seiner Vorgänger spricht – und was für ihn die eigentliche Botschaft von Harry Potter sei.