Wolfgang Kubicki vergleicht Wirtschaftsminister Habeck mit Putin

In einem Interview mit Wieland Schinnenburg, einem ehemaligen FDP-Bundestagsabgeordneten, hat Bundestagsvizepräsident und FDP-Politiker Wolfgang Kubicki Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Wladimir Putin verglichen. Beide, so Kubicki, hätten viel gemeinsam. Kubicki sah lediglich einen Unterschied zwischen den beiden Männern.

Das Interview in der Talksendung „Veto“ auf Massengeschmack-TV, einem Abo-Sender, der vom Hamburger Unternehmen „Alsterfilm“ produziert wird, sagte Kubicki über Habeck wörtlich: „Er meint, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das bedeutet: Wer sich selbst freiwillig unterwirft, der ist wirklich frei. Und wer dagegen opponiert, dass er sich unterwerfen muss, wer eigene Entscheidungen treffen muss, der ist in Wahrheit unfrei. Denn er ist ja gezwungen zu opponieren. Das ist ein Freiheitsbegriff, den könnte Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen.“

Kubicki weiter: „Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist.“ Einen Unterscheid zwischen den beiden konnte er dann doch noch feststellen: Putin setze seine Ziele durch Gewalt durch, Habeck hingegen eher durch Verbote.