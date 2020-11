Wohnen in Hamburg: In diesen Stadtteilen ist es besonders eng

Hamburg wächst und wächst und wächst. In einigen Stadtteilen ist es richtig eng geworden. Wo die Bevölkerungsdichte in Hamburg am größten ist, kann man nun in den Stadtteil-Profilen für das Jahr 2019 nachlesen, die das Statistikamt Nord nun veröffentlicht hat.

In zwei Stadtteilen lebt man ganz besonders gedrängt. Die größte Bevölkerungsdichte Hamburgs findet man im Stadtteil Hoheluft-West. Ende 2019 lebten dort 18.672 Menschen (2018: 18.676) auf einem Quadratkilometer – gleichzeitig ist Hoheluft-West der drittkleinste Stadtteil Hamburgs. Fast genauso eng ist es in dem etwas größeren Eimsbüttel. Dort beträgt die Bevölkerungsdichte 17.983 Bewohner pro Quadratkilometer.

Hamburg: Hier ist die Bevölkerungsdichte am höchsten

Auf Platz drei der am dichtesten besiedelten Stadtteile Hamburgs liegt Hoheluft-Ost (17.142 Menschen/Quadratkilometer), gefolgt von der Sternschanze (14.754), Dulsberg (14.055), Ottensen (12.731), Eilbek (12.719), Barmbek-Süd (11.588) und Altona-Nord (11.063). Das in diesem Stadtteil errichtete Neubaugebiet Mitte Altona hob die Bevölkerungsdichte sichtbar an und wird nicht nur wegen seiner engen Bebauung kritisiert.

Wie schön luftig wohnt man stattdessen in Moorburg/Altenwerder! Hier leben gerade mal 43 Menschen pro Quadratkilometer. Damit herrscht dort die niedrigste Bevölkerungsdichte in ganz Hamburg. Ebenso einsam lebt man in den ländlichen Stadtteilen Reitbrook (73 Bewohner/Quadratkilometer), Francop (81), Kleiner Grasbrook/Steinwerder (96), Altengamme (147) und Spadenland (153).

Hamburg: Der Bezirk ist am dichtesten bebaut

Auf die ganze Stadt Hamburg bezogen, leben übrigens durchschnittlich 2515 Menschen pro Quadratkilometer – und damit 10 mehr als noch im Jahr 2018. Auch für die einzelnen Bezirke hat das Statistikamt die Bevölkerungsdichte ermittelt. Am engsten ist es demnach im Bezirk Nord (5446 Bewohner pro Quadratkilometer), gefolgt von Eimsbüttel, Altona, Wandsbek, Mitte, Harburg und Bergedorf (842 Bewohner pro Quadratkilometer).

Und auch wenn Hamburg kräftig wächst, wird die Zwei-Millionen-Marke voraussichtlich erst um 2040 geknackt.