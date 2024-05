Hafengeburtstag, Demos, Heimspiel: Am Wochenende droht der Verkehrskollaps

Zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen stehen dieses Wochenende in Hamburg an. Es droht auf den Straßen ein Verkehrschaos, denn neben zahlreichen Umleitungen gibt es auch eine Vollsperrung in der Stadt. Mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren? Keine gute Idee.

Mehr als 30 Demonstrationen sind dieses Wochenende für den Innenstadtbereich angekündigt, einige mit bis zu 1000 angekündigten Teilnehmern. Unter anderem gehen Islamisten am Samstag um 16 Uhr in St. Georg auf die Straße. Die Polizei empfiehlt deshalb dringend, am Wochenende auf die Angebote von ÖPNV umzusteigen.

Auch Bauarbeiten stehen an – unter anderem bei der Sanierung der Berlinertordammbrücke (Borgfelde). Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung der Bürgerweide von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr geplant.

Auch der Hafengeburtstag, der am Donnerstag gestartet ist und noch bis Sonntagabend geht, sorgt für Straßensperrungen und Umleitungen in der Hamburger Innenstadt. Eine genaue Auflistung aller Sperrungen rund um die Festmeile finden Sie hier.

Und dann spielt der FC St. Pauli am Sonntag um 13.30 Uhr sein letztes Heimspiel der Saison gegen den VfL Osnabrück. Rund um das Millerntorstadion könnten Fanmärsche zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. (nba)