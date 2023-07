Fedder-Witwe gibt private Einblicke in ihr Luxus-Penthouse an der Alster

Fahrstuhl direkt in die Wohnung, Büro mit Blick auf die Alster: Marion Fedder, die Witwe von Kult-Hamburger und Schauspieler Jan Fedder (2019 verstorben), lebt in einem Luxus-Penthouse in Hamburg. Nun hat sie private Einblicke in ihr Domizil gegeben.

Ihre Wohnung sei in einem Neubau, erzählt Unternehmerin Marion Fedder im Podcast „Homestory – Portrait. Stil. Leben“ von Jessica Stockmann und spricht von einem „Neuanfang“. Das Appartement habe hohe Decken und große Fenster: „Ich liebe Licht und Luft“, sagt die 62-Jährige.

Marion Fedder: „Ich bin ein total aufgeräumter Typ“

„Ich bin ein total aufgeräumter Typ“, so die Hamburgerin weiter. Ihre Wohnung sei deshalb stets ordentlich. Ein Highlight des Penthouses: Die Dachterrasse mit Möbeln aus Bali.

Die 62-Jährige wird, wenn es um ihre Inneneinrichtung geht, gerne auch mal selber handwerklich tätig. Bei einem Sideboard von ihren Eltern habe sie beispielsweise eine Tür mit Krokodil-Leder überzogen – „ich bin sehr kreativ beim Einrichten“, sagt Marion Fedder.

Witwe von Jan Fedder: „Ich wohne in Fifty Shades of Grey!“

Als „stylish, elegant, modern, gemütlich“ beschreibt Fedder ihre Wohnung zusammenfassend. Ihre Wände seien größtenteils grau – oder mit besonderen Tapeten bedeckt: Zebra-Fell und Aalhaut schmücken die Wände.

Über ihren verstorbenen Mann redet Marion Fedder in dem Podcast nicht – verrät nur so viel: Wenn sie traurig ist, mache sie gern mal einen Spaziergang oder gehe in die Badewanne. „Die Phasen gehen ja Gott sei Dank irgendwie vorbei“, sagt sie. In eine WG würde Fedder nie ziehen: „Ich komme mit mir alleine sehr gut klar.“ (elu)