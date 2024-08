Wird die City zur Automeile? Im Hanseviertel gibt es bald Luxus-E-Autos

Spannende Entwicklung im vornehmen Hanseviertel: Eine Luxusautomarke aus den Vereinigten Staaten eröffnet in der Einkaufspassage einen Showroom. Der Hersteller folgt damit einem klaren Trend.

Auf dem deutschen Automarkt ist der Hersteller noch ein kleines Licht: „Lucid Motors“ aus Kalifornien produziert Elektroautos im Luxussegment und bezieht Geschäftsräume im Hanseviertel. Das berichtet das „Abendblatt“. In der Passage laufen bereits die Bauarbeiten. Damit die Luxusschlitten überhaupt auf der Ladenfläche aufgestellt werden können, ist ein Durchburch zwischen zwei Ladenflächen nötig. Laut dem Unternehmen soll die Verkaufsfläche knapp 300 Quadratmeter groß sein – eröffnen soll das Geschäft Mitte Oktober.

Hamburg: Luxusautomarke zieht ins Hanseviertel

„Wir werden in unserem Hamburger Studio unsere Limousine Lucid Air präsentieren“, sagte Unternehmenssprecher Sebastian Michel der Zeitung. Auch Details wie der Motor und das Batteriesystem sollen im Hanseviertel vorgestellt werden. Zudem sollen Interessenten von der Innenstadt aus zu Probefahrten aufbrechen können.

„Lucid Motor“ baut seine Präsenz in Deutschland kontinuierlich aus. Die erste europäische Filiale eröffnete der 2007 gegründete „Tesla“-Konkurrent im Jahr 2022 in München. Hinzu kamen Niederlassungen in Düsseldorf und Frankfurt. Hamburg wird also Lucid-Standort Nummer vier.

Immer mehr Luxusmarken in der City

Die Limousine „Lucid Air“ wird seit 2016 produziert und kostet in der Basisausstattung mindestens 85.000 Euro. Im Gegensatz zu „Tesla“ ist „Lucid Motors“ noch ein Zwerg. Keine 10.000 Fahrzeuge verkaufte „Lucid“ im Jahr 2023 – weltweit.

Luxushersteller von Autos zieht es schon seit Jahren vermehrt in die City: So hat „Ferrari“ am Neuen Wall eine Filiale, „Aston Martin“ eröffnet demnächst seinen neuen Standort im Deutschlandhaus am Gänsemarkt. Auch die E-Automarken „Vinfast“, „Polestar“, „Lynk & Co.“, „Nio“ und „BYD“ haben inzwischen Verkaufsräume in der Innenstadt. (mp)