Vor sieben Wochen verlor Giuliano B. (18) am Jungfernstieg die Kontrolle über einen 612 PS starken Mercedes AMG – und Thomas B. (39) sein Leben. Der Familienvater ging zum Unfallzeitpunkt an der Haspa-Filiale vorbei und wurde von einem Transporter umgerissen, den B. mit dem Auto rammte und durch den heftigen Aufprall nach vorne schoss. Am Unfallort ist von der Tragödie nichts mehr zu sehen. Keine Blumen, nichts. Wie läuft das Restaurant des Besitzers des Unfallwagens jetzt? Was wurde aus der Spendenaktion für die Familie des Toten? Und wo stehen die Ermittlungen zum Unfallhergang?