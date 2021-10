Wir feiern wieder! In diesen Hamburger Clubs wird Party gemacht

Endlich kann man auch in Hamburg wieder Party machen! Mit etwas Rücksicht, Abstand und einer positiven Grundeinstellung, können Hamburger in vielen Clubs, Bars und Kneipen in unterschiedlichen Modellvarianten wieder feiern. Mit Maske, ohne Maske, 3G, 2G, Luca-App oder Corona-Warn-App.

Damit Ihr wisst, wann und vor allem wie Ihr in Eurem Lieblingsclub oder Eurer Stammkneipe feiern, tanzen oder Live-Musik hören könnt, haben wir Euch, wie bereits letzte Woche, rechtzeitig zum Wochenende eine neue Übersicht mit Infos und Links zu den entsprechenden Webseiten erstellt.

Auto stehen lassen und entspannt ein Gläschen mit guten Freunden trinken

In Hamburg gibt es jede Menge Clubs, Konzerte und Veranstaltungen. Vielleicht ist ja auch etwas in Eurer Nachbarschaft dabei? Vorteil: Auto stehen lassen, zu Fuß gehen und entspannt ein Gläschen mit guten Freunden trinken. (ck)