Wer in Hamburg ausgehen möchte, bekommt derzeit jede Menge verwirrende und auch widersprüchliche Infos zu Öffnungszeiten, 3G, 2G, Luca-App oder Sperrstunde. Kein Wunder also, dass zwar viele Clubs wieder geöffnet sind, aber oft die Gäste ausbleiben. Eine Katastrophe für Clubbetreiber, Personal, Gäste, Vereinigungen von Gastrobetrieben und Künstlern, die auf Publikum angewiesen sind.

Damit Ihr wisst, wann und vor allem wie Ihr in Eurem Lieblingsclub oder Eurer Stammkneipe feiern, tanzen oder Live-Musik hören könnt, haben wir Euch rechtzeitig zum Wochenende eine Übersicht mit Infos und Links zu den entsprechenden Webseiten erstellt.

In diesen Hamburger Clubs wird wieder gefeiert

Auch jenseits von Reeperbahn, Schanzenviertel und Altona, gibt es in Hamburg jede Menge Clubs, die nicht nur am Wochenende geöffnet sind. Und es kommen regelmäßig Clubs dazu, die zur Zeit noch an Konzepten arbeiten, damit Ihr sicher feiern könnt. Wir werden Euch regelmäßig auf dem Laufenden halten. (ck)