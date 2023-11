Winterdom startet bald: Das sind die Neuheiten und Highlights auf der Riesen-Kirmes

Es ist wieder so weit: Der Dom startet! Am 10. November geht es los – einen Monat lang ist dann Norddeutschlands größte Kirmes auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli. Auf diese Neuheiten können sich die Besucherinnen und Besucher freuen.

Das erste Mal auf dem Winterdom ist das Fahrgeschäft „Ghost Rider“. Die frei schwingenden Gondeln überschlagen sich seitlich – nichts für schwache Nerven: Die Gondeln rasen mit bis zu 100 Km/h über den Boden, hier wirken Fliehkräfte von bis zu 4g!

Neuheiten auf dem Winterdom: Riesen-Schaukel und Gruselparade

Auch die Pendelschaukel „Air Power“ feiert in diesem Jahr Winterdom-Premiere. 21 Meter über dem Boden schwingt die Schaukel über die Köpfe der Dom-Besucher – Nervenkitzel garantiert!

Der Hamburger Dom feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Jubiläum. (Archivbild) imago/Hoch Zwei Stock/Angerer Der Hamburger Dom feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Jubiläum. (Archivbild)

Ganz neu auf dem Winterdom ist außerdem die Gruselparade: Am 15. November um 17 Uhr startet der Umzug mit Zombies und Horror-Clowns in der Feldstraße und umrundet ein Mal die Dom-Meile. Am 22. November ab 17.30 Uhr gibt es zudem einen Laternenumzug mit riesigen Leuchtfiguren. Die ersten 150 Kinder bis acht Jahre bekommen ab 16.30 Uhr in der Feldstraße eine Laterne geschenkt – pünktlich da zu sein lohnt sich also!

Ein echter Klassiker ist der Familientag: An jedem Mittwoch gibt es ermäßigte Preise auf der Riesen-Kirmes. Am 10. November, 24. November und 8. Dezember sorgen Feuerwerke jeweils ab 22.30 Uhr für ein buntes Lichtermeer über dem Heiligengeistfeld.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-TV-Nonne über Swinger-Clubs, Sex-Fantasien und warum sie gerne nackt rumläuft

Der Dom ist immer montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und samstags 15 bis 24 Uhr und sonntags 14 bis 23 Uhr geöffnet. Am 19. und 26. November ist die Kirmes von 15 bis 23 Uhr offen. (elu)