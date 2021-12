Sturmböen an den Küsten, Windböen im Binnenland und Glätte zu Beginn des Wochenendes. Der Winter hat im Norden vollends Einzug gehalten, Schuld daran haben aktuell auch zwei Tiefdruckgebiete. Ob in Hamburg Schnee, Regen oder irgendwas dazwischen fällt, bleibt dabei jedoch schwer zu sagen.

Am Freitag zogen dabei über Hamburg und Schleswig-Holstein im Lauf des Tages immer mehr Wolken auf, die sich bis Montag zu einer Wolkendecke verdichten. Gegen Abend werden die starken Winde der letzten Tage abnehmen, dabei fällt jedoch Regen oder Schnee bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Wetter in Hamburg: Es bleibt ein Ratespiel

Auch am Wochenende wird es kalt-nass, das Thermometer kann im Norden jedoch teilweise auf sieben Grad klettern. Am Sonntag werden zudem die Winde wieder stärker. Ob sich die nächtlichen Regenfälle in Schnee verwandeln, bleibt für den Deutschen Wetterdienst (DWD) dabei schwer zu sagen, wie Dipl.-Met. Marcel Schmid von der Wettervorhersagezentrale des DWD in Offenbach erklärt.

Der Grund für das aktuelle Wetter sind die beiden Tiefdruckgebiete „EDI“ und „FRANK“, die zusammen mit den niedrigen Temperaturen für das Wechselspiel aus Schnee und Regen sorgen. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 200 und 400 Metern. Darunter wird, wenn überhaupt, sehr nasser Schnee erwartet.

Das wird auch am Anfang der Woche so bleiben, erklärt Marcel Schmid: „Zum Start in die neue Woche bleibt es leicht wechselhaft und winterlich kalt.“ Die Temperaturen fallen dabei vor allem nachts teils deutlich unter den Gefrierpunkt, dementsprechend muss wieder mit Glätte gerechnet werden. „Ob in der Nacht zum Dienstag von Westen her erneut kräftigere Schnee- und Regenfälle aufziehen, muss noch abgewartet werden. Langeweile kommt beim Wetter derzeit aber auf keinen Fall auf.“ (to)