Winter ist zurück! Stadtreinigung im Einsatz – vor allem in einem Bezirk

Huch, plötzlich ist alles weiß! Am 1. März war der meteorologische Winter offiziell vorbei, in den Geschäften hängt Frühjahrsmode, in den Supermärkten sind die Regale voller Ostersüßigkeiten – und plötzlich fällt in Hamburg wieder Schnee. Die Stadtreinigung ist seit 1.30 Uhr am Montagfrüh im Einsatz, vor allem im Süden der Stadt.

Der Winterdienst der Stadtreinigung ist insbesondere im Bezirk Harburg unterwegs. Rund 110 Einsatzkräfte streuen mit 40 Fahrzeugen 70 Kilometer Radwege, außerdem 580 Kilometer wichtige Fahrbahnen, 750 Kilometer Füßgängerüberwege sowie vor 820 Bushaltestellen.

In der Nacht zu Montag ist in Hamburg Schnee gefallen. Daniel Bockwoldt / dpa In der Nacht zu Montag ist in Hamburg Schnee gefallen.

Im Rest der Stadt hat es weniger geschneit, dort sind derzeit rund 20 Fahrzeuge unterwegs, die die Strecken kontrollieren und bei Bedarf sichern. Matschglätte tritt hier nur vereinzelt auf, insbesondere auf Brücken.

Schnee! Stadtreinigung in Hamburg im Einsatz

Die Stadtreinigung rechnet damit, noch bis in den Vormittag unterwegs zu sein. Da es trotz des Einsatzes noch glatt sein kann, werden alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht gebeten. Zur wetterbedingten Verkehrsunfällen kam es laut Polizei bislang nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnee! Mallorca bibbert vor Kälte

Die Stadtreinigung weist darauf hin, dass Schnee und Eis auf Gehwegen bis 8.30 Uhr von den Eigentümer der anliegenden Grundstücke entfernt werden müssen.

Das könnte Sie auch interessieren: Randale in der City! Filmende Passanten gejagt

Und wie geht es weiter mit dem Wetter? Bei maximal fünf Grad soll es laut Deutschem Wetterdienst am Montag auch tagsüber vereinzelt schneien. In der Nacht zum Dienstag wird es dann stürmisch, an der Ostseeküste werden schwere Sturmböen erwartet. Im Laufe des Tages nimmt der Wind dann wieder ab, es kann erneut zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen steigen auf drei bis fünf Grad.