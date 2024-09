Wind, Regen – aber auch Sonne: Wetter in Hamburg wird herbstlich

Die ersten Blätter liegen bereits auf dem Boden, die Übergangsjacken werden wieder aus dem Kleiderschrank hervorgeholt. Kurz gesagt: Der Herbst ist da – und hat wechselhaftes Wetter im Gepäck.

Am Mittwoch wird es laut Deutschem Wetterdienst in Hamburg noch recht durchwachsen. Es bleibt den Tag über bewölkt. Zwischendurch kann es auch zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. In der Nacht fällt die Temperatur dann auf fünf bis acht Grad.

Dieses wechselhafte Wetter setzt sich auch am Donnerstag fort. Allerdings zeigt sich mit ein bisschen Glück auch die Sonne zwischendurch. Die Temperaturen bleiben bei um die 15 Grad.

Herbst-Wetter in Hamburg: Am Wochenende wird es freundlicher

Zum Wochenende hin wird es dann etwas freundlicher und beständiger. Auch am Freitag kann es zeitweise zu Schauern kommen, allerdings soll es auch längere Trockenphasen geben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei 18 Grad. In der Nacht wird es rund zehn Grad kälter.

Der Samstag soll ebenfalls weitgehend trocken bleiben, so der DWD. Die Temperaturen fallen leicht auf um die 16 Grad. (mp)