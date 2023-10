Diese beliebte Fastfood-Kette kommt zurück nach Hamburg

Hähnchen, schnell auf dem Tisch – das ist das Konzept von „Wienerwald“. Die Fastfoodkette war in den 1960er- und 70er-Jahren sehr beliebt, starb dann so gut wie aus. Jetzt wird die Marke wiederbelebt. Und auch in Hamburg soll eine neue Filiale entstehen.

Das erste „Wienerwald“-Restaurant eröffnete Mitte der 1950er-Jahre in München – schnell kamen weitere Standorte hinzu: Es entstand schließlich eine Großkette mit 700 Filialen. Doch der Erfolg der Fastfood-Marke fand in den 1980ern durch Kredit-Probleme ein rasches Ende: Das Unternehmen musste immer wieder Insolvenz anmelden, zurück zur alten Größe kam „Wienerwald“ nie.

So soll das Innere der „Wienerwald“-Filiale im Harz aussehen. Wienerwald So soll das Innere der „Wienerwald“-Filiale im Harz aussehen.

Zuletzt gab es eine Handvoll freie Restaurants, die unter dem Namen „Wienerwald“ auftraten. Bis zum Jahresende sollen diese schließen – dann soll es nur noch feste „Wienerwald“-Filialen geben. Hinter dem Comeback steckt der Immobilienunternehmer und Investor Sebastian Lüder.

Mit dem „Wienerwald“-Comeback soll auch das Image der Restaurant-Kette verändert werden: Weg vom Schnellrestaurant, hin zum gemütlichen Ambiente. Wienerwald Mit dem „Wienerwald“-Comeback soll auch das Image der Restaurant-Kette verändert werden: Weg vom Schnellrestaurant, hin zum gemütlichen Ambiente.

Die erste neue Filiale wird am 2. November in Torfhaus im Oberharz eröffnen. Die letzten Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Es sollen mittelfristig weitere Restaurants in Dresden und Hildesheim und in Schleswig-Holstein hinzukommen.

Fastfood-Kette „Wienerwald“ will auch in Hamburg Filiale eröffnen

Und auch in Hamburg sollen bald wieder „Wienerwald“-Hähnchen auf den Tisch kommen, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber der MOPO sagte. Wann und wo genau die „Wienerwald“-Filiale in der Hansestadt eröffnen wird, sei allerdings noch unklar.

Sicher ist: Das Image des neuen „Wienerwalds“ soll sich ändern – weg vom Schnellrestaurant, hin zum gemütlichen Ambiente. Serviert wird am Tisch und auch vegetarische und vegane Gerichte sowie Bowls werden auf der Karte zu finden sein.

Hähnchen soll weiterhin der „Headliner“ auf der Karte von „Wienerwald“ sein – so soll es dann beispielsweise aussehen. Wienerwald Hähnchen soll weiterhin der „Headliner“ auf der Karte von „Wienerwald“ sein – so soll es dann beispielsweise aussehen.

„Die Idee des neuen Wienerwaldes besteht darin, unseren Gästen einen gemütlichen, komfortablen Ort zu präsentieren, um hier mit der Familie oder mit Freunden ein paar schöne Stunden zu erleben“, teilte das Unternehmen mit. Das Grillhähnchen bleibe aber weiterhin der „Headliner“, auf Schweinefleisch werde ganz verzichtet. Auch Desserts sollen angeboten werden. (elu)