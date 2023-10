Der berühmte „Guide Michelin“ ist einer der wichtigsten Gastronomieführer. So genannte Inspektoren essen – unter einem Decknamen – Probe in Restaurants auf der ganzen Welt, um die besten zu küren. Nun stellen die Experten in einem „Best-of-Guide“ ihre liebsten Restaurants in der HafenCity vor: sieben Tipps für echte Feinschmecker.

„Kinfelts Kitchen & Wine“

In unmittelbarer Nähe zur Elbphilharmonie betreibt Kirill Kinfelt das elegante Bistro. Die Experten loben die „chic-moderne Einrichtung“, die „ambitionierte und zugleich bodenständige regional-saisonal ausgerichtete Küche“. Auch zeige die Weinauswahl fundiertes Sommelierwissen. Das „Kinfelts Kitchen & Wine“ bietet wechselnde saisonale Gourmetgerichte aus der französischen Küche an. Reserviert werden kann am Abend in zwei Zeitfenstern.

Am Kaiserkai 56, Tel. (040) 30 06 83 69

„Carls Brasserie“

Das Restaurant liegt am Hafen, mit Blick auf die Elbphilharmonie. Die Experten loben: „Die Lage ist einmalig, da ist im Sommer die Terrasse praktisch ein Muss.“ Und weiter: „In lebendig-legerer und zugleich eleganter Brasserie-Atmosphäre genießt man hier gehobene norddeutsche Küche wie zum Beispiel Fischeintopf oder Seezunge im Ganzen.“ Im Bistro nebenan gibt es Bowls und Tartines (belegte Brote).

Am Kaiserkai 69, Tel. (040) 30 03 224 00

„Bootshaus Bar & Grill“

Mitten in der HafenCity speisen die Gäste mit Blick auf die offene Küche. Im Mittelpunkt steht Fleisch vom Grill. „,New York Strip‘ oder ,Rib Eye‘ – genau richtig zubereitet! Dazu eine große Auswahl an Beilagen und gute Soßen“, so der „Guide Michelin“. Im „luftig-lichten Barbereich“ schauen die Gäste auf den Grasbrookhafen.

Am Kaiserkai 19, Tel. (040) 33 47 37 44

„Coast by east“

Dieses Restaurant gehört zum „East“-Hotel. Im Sommer kann man direkt am Wasser draußen sitzen. Auch die Experten schwärmen: „Klasse ist die Lage an den Marco-Polo-Terrassen in der HafenCity – herrlich sitzt man da auf der Terrasse zur Elbphilharmonie!“ Und auch das Konzept kommt an: „Sushi und Sashimi aus der offenen Sushi-Küche. Aber auch einige internationale Gerichte finden sich auf der Karte.“

Großer Grasbrook 14, Tel. (040) 30 99 32 30

„Bianc“

Sternekoch Matteo Ferrantino in seinem Restaurant „Bianc“ Florian Quandt Sternekoch Matteo Ferrantino in seinem Restaurant „Bianc“

Sternekoch Matteo Ferrantino, gebürtiger Italiener, gibt hier den Ton an. Bei ihm können Gäste zwischen den Menüs „Emotion“ und „Garten“ (vegetarisch) wählen. „Er bringt südliche Aromen nach Hamburg“, so der „Guide Michelin“. Und: „Mit seinen Menüs gibt Ferrantino eine modern-kreative mediterrane Küche zum Besten. Überaus interessante Kombinationen aus top Produkten.“ Architektin Julia Erdmann habe dazu ein schickes Ambiente mit Piazza-Flair geschaffen – Blick in die Küche inklusive.

Am Sandtorkai 50, Tel. (040) 18 11 97 97

„The Table“

Blick auf den langen Tisch im Restaurant „The Table“ von Kevin Fehling Georg Wendt/dpa Blick auf den langen Tisch im Restaurant „The Table“ von Kevin Fehling

Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling zählt zu den neun besten Köchen Deutschlands. Das Besondere in seinem Restaurant: ein großer, geschwungener Tresen, an dem alle Gäste nebeneinander Platz nehmen. „Hier kreiert das bestens eingespielte Team ein international inspiriertes Menü voller Details“, urteilt der „Guide Michelin“. „Beste Zutaten sind eine Selbstverständlichkeit. Dazu werden Sie von der Begrüßung über die Erklärung der Gerichte und Weine bis zur Verabschiedung professionell betreut.“ Die Atmosphäre beschreiben die Tester als „stylisch und angenehm locker“.

Shanghaiallee 15, Tel. (040) 22 86 74 22

„Strauchs Falco“

Das gehobene Restaurant in den Elbarkaden, neben dem „Maritimen Museum“, beschreiben die Gourmet-Experten als „stylish-schick“. Und weiter: „Aus der einsehbaren Küche kommt ein breites internationales Angebot von Grillgerichten über Mediterranes bis zu deutschen Klassikern.“

Koreastraße 2, Tel. (040) 22 61 615 11