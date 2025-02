Wie in Venedig! Maskenzauber an der Alster

Karneval wie in Venedig: Auch in Hamburg flanieren an diesem Wochenende Harlekine, Menschen auf Stelzen, Männer und Frauen in aufwendigen Kostümen und Masken zwischen den Colonnaden und an der Binnenalster.

Kavaliere mit prächtigen Umhängen, Damen in Reifröcken und Fabelwesen in Fantasiekostümen: Ein Hauch von Venedig haben Besucher beim „Maskenzauber an der Alster 2025“ am Samstag in Hamburg erlebt.

Hamburg: Maskenzauber an der Alster

Dutzende farbenprächtig Kostümierte flanierten an den Colonnaden und an der Alster. Dabei posierten sie für zahlreiche Fotografen und Schaulustige.

Eine Dreiergruppe posiert für ein Foto.

Vorbild ist der historische Karneval in Venedig. Ausgehend von den italienischen Fürstenhöfen entwickelten sich seit dem Spätmittelalter immer prunkvollere Formen des Karnevals.

Im Allgemeinen dauerte das Fest vom 6. Januar bis zum Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch. Inzwischen wird der Karneval offiziell zehn Tage vor Aschermittwoch an einem Sonntag eröffnet.

Die aufwendig kostümierten Karneval-Fans sind auch noch am Sonntagnachmittag an den Colonnaden und den Alsterarkaden zu sehen. (dpa/mp)