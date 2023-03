Wie eine App den Hamburger Hauptbahnhof sicherer machen soll

Nach dem erfolgreichen Einsatz der Sicherheits-App „SafeNow” am Berliner Südkreuz möchte die Deutsche Bahn auch am Hamburger Hauptbahnhof eine entsprechende App testen. Reisende können dann unauffällig um Hilfe rufen. Die Testphase soll im Sommer beginnen.

Immer wieder kommt es am Hamburger Hauptbahnhof zu Straftaten. Nach Angaben der Deutschen Bahn von Donnerstag könnte die Sicherheit zukünftig durch den Einsatz einer App wie „SafeNow” gesteigert werden. Nutzer können damit um Hilfe bitten, ohne telefonieren zu müssen. Der Alarm, der über einen Button in der App unauffällig einen digitalen Hilferuf auslöst, wird direkt an die Sicherheitskräfte im Bahnhofsgebäude übermittelt.

Direkte Verbindung zu Sicherheitskräften durch neue App

Das Forschungsinstitut Camino begleitete den Testlauf der App in Berlin und stellte fest, dass „SafeNow” in Berlin zu einem schnellen Einsatz von Sicherheitskräften geführt habe. Auch sei die Hemmschwelle der Reisenden, Hilfe anzufordern, durch die App gesunken.

Ob in Hamburg jedoch dieselbe App wie in Berlin getestet werden wird, ist noch nicht sicher. Auch andere Sicherheits-App mit ähnlichen Funktionen wie „SafeNow” können sich für den Test bewerben. (dpa/mp)