Wichtiges Projekt: Warum Kabarettist Alfons seine orangefarbene Kultjacke ablegt

Die orangefarbene DDR-Trainingsjacke, sein französischer Akzent und seine naiv-schlauen Reporterfragen haben Alfons berühmt gemacht. Nun tauscht der Kabarettist Emmanuel Peterfalvi eines seiner Markenzeichen aus – für einen guten Zweck.

Um ein Zeichen für Frieden in der Ukraine zu setzen und Geld für vom Krieg betroffene Kinder zu sammeln, hat der Kabarettist Alfons seine berühmte orangefarbene Trainingsjacke gegen eine gelb-blaue getauscht. „Die Jacke zu verändern war bisher Tabu. Aber dann kam der Krieg in der Ukraine und der hat mich zuerst sprachlos gemacht“, so Emmanuel Peterfalvi, wie Alfons mit bürgerlichem Namen heißt.

Aus Solidarität mit Ukraine: Kabarettist Alfons trägt jetzt gelb-blaue Trainingsjacke

Alfons mit seiner nun aus Solidarität für die Ukraine gelb-blauen Trainingsjacke.

Er habe es einfach nicht fassen können, dass es wieder einen Krieg in Europa gibt. „Ich habe gedacht, ich muss was machen. Ich will ein Zeichen setzen.“ Gemeinsam mit seiner Freunde- und Fanplattform „Le Freundeskreis“ habe er auch schnell einen Namen für das neue Kleidungsstück gefunden: „La Friedensjacke“. Geschneidert wurde sie übrigens von einer Kostümbildnerin, die schon für Hollywoodfilme wie „Les Miserables“ gearbeitet hat.

Peterfalvis Ziel sei es vor allem, ganz klar Position zu beziehen. „Aber einfach nur die Friedensjacke zu tragen, ist mir zu wenig. Ich will Menschen helfen und vor allem Kindern … Niemand hat einen Krieg verdient, aber die Kinder noch weniger, die sind ihm nun wirklich komplett ausgeliefert.“

„La Friedensjacke“: Fans können Jacke anziehen und Geld spenden

Deshalb können Leute ab sofort nach seinen Auftritten die Jacke anziehen und sich mit ihm fotografieren lassen – und dürfen dafür auch gern Geld spenden. Das Geld will Peterfalvi an die Ukraine-Hilfe des Deutschen Kinderhilfswerk überweisen.

Wie lange er „La Friedensjacke“ tragen werde, wisse er nicht. „Fragen Sie Herrn Putin. Der ist für die Zeitpläne zuständig. Ich hoffe, so kurz wie möglich.“ (mp/dpa)