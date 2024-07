Wichtige U-Bahnstrecke in der City für fünf Wochen gesperrt!

Ferienzeit ist meistens auch Baustellenzeit – und so nutzt die Hochbahn den Zeitraum zwischen dem 22. Juli und 25. August, um Arbeiten auf einer der meist frequentierten Strecken Hamburgs durchzuführen. Dafür wird ein Teil der Linie U1 gesperrt.

An der U-Bahn-Station Meßberg werden unter anderem Bahnsteige erhöht, um das Ein- und Aussteigen barrierefrei zu gestalten und das Leitsystem für sehbehinderte Menschen verlegt. Sprich: Brailleschrift an Treppen und Aufzügen sowie Kennzeichnungen an den Bahnsteigkanten.

Hochbahn: Aktuell 96 Prozent der Haltestellen barrierefrei

Der Umbau könne nicht im laufenden Betrieb durchgeführt werden, weshalb die Strecke der U1 im genannten Zeitraum zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof gesperrt sein wird. Einen Ersatzverkehr mit Bussen werde es nicht geben, weil alle Fahrziele mit anderen Schnellbahnen, mit Bussen oder zu Fuß gut erreichbar wären – das zeigten Erfahrungswerte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg steckt Obdachlose in den Abschiebeknast – harsche Kritik an Tschentscher

Laut Angaben der Hochbahn ist die gesamte U1 im kommenden Sommer barrierefrei, wie aktuell 96 Prozent aller U-Bahn-Haltestellen. Die U3-Haltestelle Saarlandstraße befinde sich im Ausbau. Die beiden letzten U3-Haltestellen sind Sierichstraße (Ausbau 2027) und Sternschanze (Neubau erforderlich). (prei)