Die Themen Migration und Abschiebungen sind in aller Munde. Meist geht es dabei aber in letzter Zeit um Menschen, die aus Ländern außerhalb der EU und Europas zu uns kommen. Dass aber auch in größerem Umfang Menschen aus EU-Staaten im Abschiebeknast vor Hamburgs Toren landen, dürfte nicht allen klar sein. Oft betroffen: Obdachlose etwa aus Polen. Die Nachbarländer und die Hamburger Rathaus-Opposition sind erheblich irritiert. Die Kritik an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist heftig.