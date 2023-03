Wichtige Hamburger Bus-Linie fährt jetzt rund um die Uhr

Gute Nachrichten für Hamburgs Nachtschwärmer: Ab diesen Sonntag fährt der Metrobus der Linie 25 rund um die Uhr! Neben der 24-Stunden-Linie werden auch die Nachtbus-Linien 606 und 607 überarbeitet – und bekommen so einen neuen Fahrplan.

Als Grund für die Veränderungen nennt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) die derzeitige hohe Nachfrage. Betroffen seien hier vor allem die Nachtbus-Linien 606 und 607, so die Pressesprecherin Silke Seibel in einer Pressemitteilung. Die Busse passierten zudem einige Tempo-30-Zonen und sorgten somit für Verspätung.

Nachtbus-Linie 606: Verkürzung der Fahrstrecke

Der HVV zieht also eine Konsequenz: Die Linie 606 verkehre nun auf einem kürzeren Linienweg, damit der Anschluss von und nach Langenhorn beständig bliebe. „Hierfür wird die Linie zwischen Hauptbahnhof und Hans-Henny-Jahnn-Weg wie die Metrobus-Linie 6 tagsüber über Mundsburger Brücke anstatt bisher über U Burgstraße geführt.“, so die Pressesprecherin des Verkehrsbetriebes. Die Haltestellen Averhoffstraße und Zimmerstraße werden nun auch von der Linie 606 in der Nacht angefahren.

Metrobus-Linie 25: 24/7-Linie wird zur neuen „Tangentialverbindung“

Die neue 24-Stunden-Linie springe dafür als direkte Verbindung zwischen U Burgstraße und Winterhuder Marktplatz ein: Sie fahre als letzte Station zwar nicht zum Winterhuder Marktplatz, allerdings zur Haltestelle Kellinghusenstraße. Damit erhalte letztere zum ersten mal ein durchgängiges Angebot – auch an den Wochentagsnächten.

Damit der Fahrtservice durchgehend erhalten bleibt, werden dann im Morgengrauen einige Fahrabschnitte der Nachtbus-Linien 600 und 606 durch sogenannte Tageslinien (19, 25, 292) abgedeckt.

Metrobus-Linie 607: Verlängerung der Fahrtzeit

Bei der Linie 607 müssen sich die Fahrgäste leider gedulden: Die Fahrt wird 10 Minuten länger. Dafür wird die Wartezeit an die Realität angepasst: Viele Fahrgäste mussten häufig in Bergstedt oder Volksdorf stadteinwärts auf den Bus warten. Diese können sich nun freuen, da der Fahrplan an die Fahrten angepasst wird und somit die Anschlüsse wieder erreicht werden können. (chc)