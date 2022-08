Wetterdienst gibt Hitzewarnung heraus: Bis zu 35 Grad in Hamburg!

Nachdem in Hamburg vor zwei Wochen ein neuer Hitzerekord aufgestellt wurde (40,1 Grad), soll es in dieser ersten Augustwoche erneut extrem heiß werden. Bei bis zu 15 Stunden Sonne hat es der Donnerstag in sich. Auch eine Hitzewarnung gibt es.

Der Mittwoch war mit seinen 31 Grad und mäßigem Südwestwind noch erträglich – zumindest im Vergleich zu den Vorhersagen für Donnerstag. In der Nacht sollen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf gerade einmal 15 bis 19 Grad sinken, bevor sie dann am Donnerstag auf 34 Grad klettern. Wetterexperte Christian Jung spricht sogar von bis zu 35 Grad – und das bei bis zu 15 Stunden Sonne. „Wir erleben einen der zehn heißesten Sommer seit dem Jahr 1881“, so Jung.

DWD-Hitzewarnung am Donnerstag für Hamburg

Für Mittwoch 11 Uhr bis Donnerstag 19 Uhr gilt deshalb noch eine Hitzewarnung. Vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen könnten extrem belastet werden. Ein großes Problem sei auch die fehlende nächtliche Abkühlung.

Die kommt erst in der Nacht zu Freitag. Der DWD sagt teils kräftige Schauer und Gewitter voraus, Jung rechnet mit Schauern bis in den frühen Freitagmorgen hinein. Diese ziehen dann ab und der Freitag wird geradezu frisch bei 22 bis 25 Grad.

Am Samstag erwarten uns Höchsttemperaturen um die 23 Grad bei wechselnder Bewölkung. Und auch, wenn es in Hamburg längst nicht so heiß wird wie in weiten Teilen der Republik (bis zu 40 Grad), spricht Dominik Jung auch hier von einem „Hitzesommer“. (prei)