Wetter in Hamburg: Es bleibt warm und trocken – außer vielleicht beim Public Viewing

Das warten hat ein Ende. So langsam kommt der Sommer auch im Norden an. Der Wetterumschwung kommt gerade rechtzeitig, wenn das Sommermärchen 2.0 nicht schon am Wetter scheitern soll. Am Wochenende warten perfekte Bedingungen in Hamburg – auch für alle Nicht-Fußballfans.

Am Wochenende sollen in Hamburg Temperaturen von gut 20 Grad erreicht werden. An der Küste könnte es etwas kühler und windiger werden. Es kann zeitweise etwas bewölkt werden. Spätestens zum Deutschland-Spiel am Sonntag sollen sich die letzten Wolken dann aber verziehen.

Dem Public Viewing steht zumindest wettertechnisch nichts mehr im Wege. Es bleibt trocken – außer die deutsche Mannschaft trifft, dann ist mit vereinzelten Bier-Schauern zu rechnen.

Zu Beginn der Woche soll es dann noch ein bisschen schöner und vor allem wärmer werden. An der Elbe rechnet der Deutsche Wetterdienst mit um die 25 Grad. An den Küsten bleiben immerhin noch circa 20 Grad. Dazu kaum Wind oder Wolken und kein Niederschlag. (mp)