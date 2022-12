Frost und Regen: Wetterdienst warnt vor Straßenglätte im Norden

In der kommenden Woche wird es im Norden vor allem frostig kalt und nass – eine gefährliche Kombination. Denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bedeutet das Glättegefahr auf den Straßen.

Mit Tiefstwerten bis zu minus sechs Grad werden sich Hamburg und Schleswig-Holstein nach der Vorhersage des DWD in den nächsten Tagen von ihrer kalten Seite zeigen. „Aktuell haben wir ein Zusammenspiel aus hohem Luftdruck über Nordeuropa und den Tiefs Annika und Birgit“, sagte DWD-Meteorologe Marcus Beyer am Samstag. „Insgesamt kann man sagen, dass es ziemlich winterlich ist.“ Nach der Prognose des DWD sollen die Temperaturhöchstwerte in der kommenden Woche bei etwa drei Grad liegen.

Im Norden: Böen und Niederschläge in den kommenden Tagen

Laut Beyers Angaben kann es in den nächsten Tagen vor allem in Küstennähe zu etwas lebhafterem Wind mit vereinzelten Böen kommen. In den Küstenregionen kann es etwas milder sein als im Landesinneren, da das Wasser der Nord- und Ostsee noch verhältnismäßig warm ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Biberratten-Plage im Hamburger Osten: Sie sollen sogar Kinder angreifen

Auch Niederschläge sind an den Küsten in den kommenden Tagen wahrscheinlich. „Einzelne Niederschläge sind in Schauerstraßen von der Küste aus möglich“, sagte Beyer. Vor allem Mitte und Ende der nächsten Woche soll es vermehrt Niederschläge geben. Dann besteht Glättegefahr. (dpa/mp)