Wetter in Hamburg: Wann hoffentlich Schluss ist mit der eisigen Kälte

Nachdem der April in Hamburg ungewohnt warm und trocken verlief, erreichte uns in den vergangenen Wochen ein Tief mit Regenschauern und teils steifer Brise. Den Pflanzen und Feldern im Norden tat der Niederschlag gut. Aber nun sind die kalendarischen „Eisheiligen“ vorbei. Dürfen wir uns nun wieder auf sommerliche Temperaturen freuen?

Die „Eisheiligen“, so nennt der Bauernkalender die Tage vom 11. bis zum 15. Mai, weil es in diesem Zeitraum erfahrungsgemäß zu den letzten Frostnächten des Frühjahres kommt. In diesem Jahr hat die Periode ihrem Namen alle Ehre gemacht: Es wurde richtig kalt. Und wie geht es nun weiter? Können wir uns auf einen milden Rest-Mai freuen?

Wetter in Hamburg: Kommt der Sommer bald zurück?

Ein wenig müssen wir uns noch gedulden. Zwar werden die Prognosen zunehmend sonniger und trockener, doch erreichen die Temperaturen in den nächsten Tagen kaum mehr als 15 Grad.

Wird es nächste Woche endlich wieder wärmer?

Erst Mitte nächster Woche könnten es wärmer werden. Nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes ist am Wochenende noch mit starken Böen und vereinzelten Schauern zu rechnen, bevor es kommende Woche endlich wieder wärmer wird. (aps)