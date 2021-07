Wetter in Hamburg: Vielversprechende Prognose: Kommt jetzt der Frühling?

Sonne satt und zweistellige Temperaturen – am Wochenende wurde Hamburg mit herrlichem Frühlingswetter verwöhnt. Auch der Wochenstart verspricht viel: 16 Grad und Sonnenschein. Ist nun endlich der Frühling im Norden angekommen?

Am Montag und Dienstag soll es besonders schön werden. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verspricht sonniges und trockenes Wetter bei 14 bis 16 Grad. Verantwortlich für das milde Frühlingswetter ist das Hoch „Queen“ über Skandinavien, das neben wärmerer aber auch feuchtere Luft nach Norddeutschland bringt.

Wetter in Hamburg: Der Wochenstart bleibt freundlich

Auch die Nächte bleiben vorerst kalt. In der Nacht zu Mittwoch ist örtlich sogar Frost in Bodennähe möglich. Ab Dienstag frischt auch der Wind an der Nordsee-Küste auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum spielt das Wetter in Hamburg verrückt

Bis Mitte der Woche soll es in Hamburg freundlich bleiben, bei 13 Grad am Mittwoch. Doch gegen Ende der Woche könnte es schon wieder abkühlen. „In der Folge zeichnet sich der Aufbau eines neuen Hochdruckgebietes über Großbritannien ab, das in der zweiten Wochenhälfte erneut Polarluft in unsere Richtung lenkt. Dann würde es vor allem in Norddeutschland wieder spürbar kühler werden“, erklärt Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale des DWD.

Die Hamburgerinnen und Hamburger sollten also vorsichtshalber doch noch nicht alle Wintersachen im Keller verstauen. Einem Eis in der montäglichen Mittagspause steht aber nichts im Wege. (hb)