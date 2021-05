Wetter in Hamburg: So sommerlich wird es kommende Woche

Der Frühling hatte seine anfänglichen Schwierigkeiten in diesem Jahr – nach dem Wochenende gibt es endlich Lichtblicke. Auch in den nächsten Tagen können die Hamburger:innen weiter die Sonne genießen und ordentlich Vitamin D tanken.



Viele Sonnenhungrige tummelten sich am Sonntag am Elbstrand in Övelgönne. Ein schwacher Wind wehte, dazu 21 Grad – einfach herrlich!



Wetter in Hamburg: Es bleibt warm und trocken

Bleibt es jetzt schon schön? „In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend klar, hier und da Frühnebelfelder“, heißt es in einer Mitteilung des DWD. Es werden Tiefstwerte um 5, an der See um 10 Grad erwartet. Am Montag wird es sonnig und warm mit Temperaturen in Höhe von 23 Grad. Auch am Dienstag wird es sonnig, zwischenzeitlich leicht bewölkt mit um die 22 Grad.

Am Mittwoch kann es zu Schauern kommen und vereinzelt zu Gewittern – dennoch bleibt es überwiegend sonnig mit Temperaturen in Höhe von 17 bis 20 Grad.