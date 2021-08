Wetter in Hamburg: Kommt der Sommer gar nicht mehr zurück?

Wer auf einen spätsommerlichen August in Hamburg gehofft hat, dürfte durch die aktuellen Wetterprognosen schwer enttäuscht werden. Es bleibt meist nass, kalt und windig – kurz: Der Sommer fühlt sich an wie Herbst. Wann wird es endlich wieder schön?

Der restliche Dienstag bleibt in Hamburg durch starke Bewölkung und kräftige Regenschauer geprägt, weiß der Deutsche Wetterdienst (DWD). Grund dafür ist das Tief „Luciano“, das über der mittleren Ostsee seine Kreise zieht. Das Thermometer klettert auf maximal 19 Grad. Die Nacht soll mit 11 bis 14 Grad kühl werden, dafür lassen immerhin die Schauer nach.

Kommt die Sonne Sonntag zurück nach Hamburg?

Am Mittwoch drohen vor allem an den Küsten Schauer und stürmische Böen. Doch auch in Hamburg soll das Wetter bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad wechselhaft bleiben. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD weiteren Regen bei schwachem bis mäßigem Wind, der an den Küsten weiterhin stärker ausfallen kann.

Leichten Optimismus mit Blick auf ein Comeback des Sommers lässt die Prognose für das Wochenende aufkommen. Schon am Donnerstag könnte Hamburg die 20-Grad-Marke wieder knacken – wenngleich erneut längere Regenfälle und frischer Wind drohen.

Am Freitag soll sich der Regen dann – endlich – mehr oder weniger verzogen haben. Gelegentlich könne es zwar leichten Regen geben, aber das Thermometer klettert bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf 18 bis 21 Grad. Dem Namen gerecht könnte dann der Sonntag werden: Zum Wochenabschluss sieht es aktuell ganz danach aus, als ob Hamburg ein sonniger Tag bei bis zu 24 Grad bevorstünde. Vielleicht sogar ohne jeden Regenschauer.