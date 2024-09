Wetter in Hamburg: Jetzt wird’s kalt, nass und ungemütlich

Das Wetter am Wochenende war noch einmal richtig schön sommerlich. Doch jetzt steht der Herbst in den Startlöchern. Im Norden wird es laut Wetterdienst ab dieser Woche so richtig nass, kalt und ungemütlich: T-Shirts und Flipflops müssen endgültig zurück in den Schrank – nun brauchen wir Regenjacken und Pullis.

Für den Montag wurden in Hamburg und Schleswig-Holstein noch einmal 24 Grad erwartet. Im Laufe des Tages ziehen dann allerdings immer dichtere Wolken auf. Gegen Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann erste Schauer, teilweise sogar Gewitter. In der Nacht fallen die Temperaturen dann deutlich auf um die 13 Grad.

Wolken und Regen setzen sich im Laufe der Woche durch

Dichte Wolken erwartet der DWD auch am Dienstag. Den gesamten Tag über kann es immer wieder zu Schauern kommen. Auch Gewitter sind wieder möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad. In der Nacht kühlt es dann wieder auf etwa 12 Grad ab.

Die weiteren Aussichten: langsam wird es kühler. Am Mittwoch liegt die maximale Temperatur nur noch bei 18 Grad, am Donnerstag bei höchstens 17 Grad. Die Sonne lässt sich auch im Laufe der Woche weiterhin nicht blicken. Stattdessen stehen erneut Wolken und Regen auf dem Programm, so der DWD. (mp)