Hier werden selbst Spitzenköche zu Stammgästen: Kevin Fehling, Tim Mälzer, Steffen Henssler – sie alle gehen im „Dim Sum Haus“ am Hauptbahnhof ein und aus. Hamburgs ältestes China-Restaurant in der Kirchenallee 37 (St. Georg) ist bekannt für seine traditionellen Teigtaschen und Pekingenten. Jetzt feiert das Lokal seinen 60. Geburtstag. Die MOPO sprach mit Inhaber Dennis Kwong (48): Wie mit seinem Opa alles begann, wie er als Kind den Gastro-Alltag verfluchte, aber das Restaurant später trotzdem rettete – und was er Spannendes für die Zukunft plant.