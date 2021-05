Viel Regen, dicke Wolken, niedrige Temperaturen – wettertechnisch war der Mai nicht gerade ein Wonnemonat, doch es ist Besserung in Sicht: Am kommendem Wochenende stabilisiert sich die Lage – und der Mai wird auf den letzten Metern doch noch zum Sonnemonat!

Bis dahin müsse allerdings noch mit vielen Schauer gerechnet werden, erklärt der Hamburger Meteorologe Alexander König. „Es kann bis Freitag noch einzelne kurze Gewitter geben und zwischendurch kräftig regnen“, sagt er. Verantwortlich ist das Tief „Nathan“, das sich über Norddeutschland festgesetzt hat. Die Temperaturen klettern aber im Laufe der Woche langsam aufwärts: Am Mittwoch auf 14 Grad, am Donnerstag auf 16 Grad und am Freitag auf 17 Grad.

Wetter in Hamburg: Jetzt kommt endlich der Frühling!

Pünktlich zum Wochenende können sich die Hamburger dann auf Höchstwerte um die 20 Grad freuen. Am Samstag könne zwar noch frischer Wind wehen, der nehme aber zum Sonntag wieder ab. „Damit haben wir dann ein normales Temperaturniveau für diese Jahreszeit erreicht“, sagt König. Die vergangenen Tage lagen wir nämlich deutlich darunter. Der große Sommer-Durchbruch ist das zwar noch nicht – dafür kann der Frühling endlich nachgeholt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Corona-Pause: Hamburger Gastronomen trotzen dem Wetter mit einem Trick

Für das freundliche Wetter am Wochenende sorgt eine Hochdruckbrücke, die vom Atlantik über Großbritannien bis Skandinavien reicht. „Wir liegen in diesem Hochdruckgebiet am Rand mit drin. Über Ost- und zum Teil auch Westeuropa lauert aber noch kalte Luft. Es ist noch völlig offen, ob diese Luft auch zu uns zurückkommt oder sich die Wetterlange länger stabilisiert“, erklärt der Meteorologe.

Wetter im Norden: An Nord- und Ostsee bleibt es frisch

Übers Wochenende an die Küste zu fahren, lohnt sich laut Einschätzung des Wetter-Experten nicht unbedingt. „An der Nord- und Ostsee ist es durch den Seewind allgemein deutlich kühler. Dort werden die 20 Grad wohl nicht erreicht, die Höchsttemperaturen liegen eher um die 14 bis 15 Grad“, so König. Da sei man in der Stadt besser aufgehoben.