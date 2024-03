In Hamburg bleiben oder lieber schnell weg? So wird das Wetter zum Ferienstart

Nach den ersten frühlingshaften Tagen heißt es jetzt zum Hamburger Ferienbeginn wieder: durchhalten. Wolken ziehen auch über das Wochenende weiter durch – der Deutsche Wetterdienst verspricht allerdings auch einen kurzen Lichtblick.

Das wolkige Wetter vom Freitag setzt sich am Samstag fort. Vor allem vormittags kann es zu Schauern kommen. Immerhin, die Temperatur bleibt mild, bei etwa 10 Grad. An der Küste soll es zwar ein bisschen freundlicher, aber deutlich windiger werden.

Frühlingsgrau in Hamburg – Sonne lässt sich nur kurz blicken

Den Sonntagsspaziergang sollte man am besten auf den Vormittag legen. Denn nach einem sonnigen Vormittag kehren im Laufe des Tages die Wolken zurück und der Wind nimmt zu. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad an der Küste und 10 Grad in Hamburg.

Auch die neue Woche startet mit vielen Wolken und vereinzelten Schauern. Schön für jeden, der über die Märzferien wegfährt. Alle anderen müssen das Grau noch ein wenig länger ertragen. (mp)