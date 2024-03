Ferienansturm auf Hamburger Flughafen: fünf Tipps gegen Wartezeiten

Die Märzferien stehen in Hamburg und Niedersachsen vor der Tür. Das bedeutet, dass sich viele Menschen auf den Weg in den Urlaub machen. Der Hamburger Flughafen erwartet während dieser Zeit mehr als 250.000 Fluggäste pro Woche, was 25.000 mehr sind als üblich. Um den Beginn des Urlaubs so stressfrei wie möglich zu gestalten, gibt das Team des Flughafens fünf Tipps für einen gelungenen Start in die Reise.

1. Früh kommen

Das Flughafen-Team empfiehlt, etwa zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen anzukommen. Auf diese Weise können Passagiere den Check-in stressfrei durchführen und ohne Zeitdruck die Sicherheitskontrolle passieren. Besonders an geschäftigen Tagen kann es zu längeren Wartezeiten kommen, daher ist es ratsam, zusätzliche Zeit einzuplanen.

2. Vorab einchecken

Die meisten Airlines bieten die Möglichkeit, ganz bequem am Vorabend online einzuchecken. Passagiere mit einem Flug vor 10 Uhr können bei Eurowings, Lufthansa, Condor, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Swiss von 18 Uhr bis 20 Uhr den Vorabend-Check-in nutzen und ihre Koffer bereits am Abend zuvor abgeben.

3. Check-in- und Self-Bag-Drop-Automaten

Auch wer nicht online einchecken will kann Zeit sparen. Bordkarten können an Check-in-Automaten in den Terminals selbst ausgedruckt werden. Mit der Bordkarte kann man sich bei einigen Fluggesellschaften den Gang zum Gepäckschalter sparen und das Gepäck selbst am Self-Bag-Drop-Automaten abgeben. Von den Gepäckautomaten gibt es 20 im Terminal 1 und zehn im Terminal 2.

4. Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren

Auch bei der Sicherheitskontrolle lässt sich Zeit sparen. Schon ab 72 Stunden vor dem Abflug können Reisende über das Online-Buchungsportal Slot & Fly einen Zugang zur Sicherheitskontrolle für sich und bis zu vier Mitreisende reservieren. Diese Buchung ist kostenfrei und erspart lästiges Warten. Allerdings wird Slot & Fly ab dem 8. April für vier Wochen nicht verfügbar sein. Wenn dennoch Zeit bei der Kontrolle gespart werden soll, empfiehlt es sich, nur wenig Handgepäck mitzunehmen und Flüssigkeiten sowie Elektrogeräte möglichst im Koffer zu verstauen.

5. Nicht mit dem Auto anreisen

Es lohnt sich, wenn möglich, ohne Auto anzureisen, da die Parkplatzauslastung während der Ferien erfahrungsgemäß sehr hoch ist. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und MOIA spart oft viel Zeit. Kommt man trotzdem mit dem Auto, lohnt es sich frühzeitig online einen Parkplatz zu reservieren. Nur wer online reserviert, kriegt garantiert einen Parkplatz. (vc)