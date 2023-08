Dreht der Sommer wieder auf? So wird das Wetter zum Wochenstart in Hamburg

Noch zwei Wochen Sommerferien: In den vergangenen Tagen war es eher kühl und einen Regenschirm sollte man am besten auch immer dabei haben. Zeigt sich Hamburg nun zum Ferien-Endspurt nochmal von seiner schönsten Seite? So wird das Wetter in das Hansestadt.

Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf des Montags kann es zwischen Hamburg und Lübeck auch schauern. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad.

In der Nacht kommt es im Hamburger Raum zu einzelnen Schauern – auch Gewitter schließt der Deutsche Wetterdienst nicht aus. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 18 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaub in Hamburg? 50 Tipps für spannende Ferien in der Stadt

Auch der Dienstag wird laut Vorhersage wechselhaft. Es kann teils kräftig regnen oder gewittern. Die Temperaturen steigen tagsüber auf maximal 27 Grad, und sinken in der Nacht auf höchstens 13 Grad. (dpa/mp)