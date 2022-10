Bis zu 20 Grad! So wird das Wetter in Hamburg

In der kommenden Woche macht das schmuddelige Herbstwetter eine Pause: Die Hamburger dürfen sich laut des Deutschen Wetterdiensts (DWD) auf milde Temperaturen von bis zu 20 Grad freuen. Der Regenschirm sollte aber noch in Griffweite liegen.

Der Sonntag zeigt sich wechselnd bewölkt mit Schauern, bis zum Nachmittag sind auch einzelne Gewitter möglich. Danach soll es bereits freundlicher werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei milden 14 bis 17 Grad. Der Wind weht in Böen stark bis stürmisch und dreht dabei von West auf Nordwest.

So wird das Wetter nächste Woche in Hamburg

Für Montag sind mal Sonne, mal Wolken und vereinzelte kurze Schauer angesagt. Es bleibt aber weiterhin mild bei 17 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch in Böen.

Der Dienstag zeigt sich ebenfalls freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 18 Grad.

Temperaturen von bis zu 20 Grad

Am Mittwoch klettern die Temperaturen dann auf bis zu 20 Grad! Neben Wolkenfeldern lässt sich auch die Sonne blicken, später können sich von der Nordsee her die Wolken verdichten und etwas Regen mitbringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Goldener Herbst in Hamburg: Die zwölf schönsten Spaziergänge

Zunehmend mäßiger bis frischer, an der Nordsee starker und in Böen stürmischer Südwestwind. In den Nächten wird der Herbst allerdings schon deutlich spürbar, bei frischen 8 bis 12 Grad. (abu)