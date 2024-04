Wetter am Wochenende: Keine Lust mehr auf Kälte? Jetzt wird’s endlich besser!

Gestern war es noch so richtig kalt, aber morgen und übermorgen ist in Hamburg und Schleswig-Holstein ein leichter Hauch von Frühsommer zu spüren: Das Wochenende bringt zwar Gewitter und Schauer, aber auch Temperaturen von bis zu 22 Grad.

Laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Freitag noch kühl und wechselhaft mit Schauern, vereinzelt können auch Gewitter mit starken Windböen auftreten. Die Höchsttemperaturen am Freitag: zwischen neun und zwölf Grad.

So wird das Wetter in Hamburg am Wochenende

Ab Samstag wird das Wetter laut DWD wieder milder und es gibt auch mal blauen Himmel zu sehen. Gebietsweise könne es aber wieder böigen Wind und vereinzelt weitere Gewitter geben. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 18 Grad am Tag und fallen in der Nacht auf bis zu 6 Grad.

Am Sonntag werden sogar bis zu 22 Grad erwartet – endlich wieder Wärme auf der Haut! Allerdings ist am Nachmittag wieder mit starkem Wind und Regenschauern zu rechnen – April halt. Wer also am Wochenende das schöne Wetter genießen will, nur zu! Aber der Schirm sollte trotzdem griffbereit liegen. (dpa/mp)