Marathon am Wochenende: Diese Straßen sind in Hamburg gesperrt

26.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Sonntag beim „Haspa Marathon“ erwartet. Laut Polizei sind „erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs“ zu erwarten.

Man empfehle, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren oder S- und U-Bahnen zu nutzen. Auch Busse werden von den Sperrungen, die um circa 5 Uhr morgens beginnen, betroffen sein.

Los geht es für die Läuferinnen und Läufer um 9.30 Uhr auf der Karolinenstraße am Messegelände. Dann geht es über die Reeperbahn und die Elbchausse. Am Fischmarkt und den Landungsbrücken entlang führt die Strecke dann zur Elbphilharmonie, dem Jungfernstieg und dann zur Außenalster. Dann geht es weiter in Richtung Stadtpark, dann nach Ohlsdorf und anschließend nach Eppendorf. Zurück über Dammtor und an Planten un Blomen entlang befindet sich das Ziel ist dann wieder in der Karolinenstraße. Hier finden Sie eine genaue Übersicht der Route.

Hamburg: Marathon am Sonntag – Sperrungen in der City

Am Samstag findet bereits der Lauf „Das Zehntel“ statt, bei der rund 12.000 Kinder und Jugendliche rund um die Messehallen laufen werden. Auch hier wird es von 8.15 Uhr bis 14.30 Uhr zu Straßensperrungen kommen.

Die Polizei richtet am Wochenende unter der Telefonnummer (040) 4286 56565 ein Verkehrsinformationstelefon ein, welches am Samstag und Sonntag jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr erreichbar ist.

Darüber hinaus kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Straßensperrungen rund um das Berliner Tor. Diese dauern von Samstag (22 Uhr) bis Montag (5 Uhr) an. Umleitungsstrecken seien lediglich für den Fußgänger- und

Radverkehr ausgeschildert, so die Polizei. (mp)