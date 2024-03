Wetter in Hamburg: Frühlingsgefühle! Doch der Winter kommt noch mal zurück

Die Krokusse blühen, immer wieder schießen Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und bei milderen Temperaturen kann die Winterjacke mal im Schrank hängen bleiben – der Frühling ist dieses Wochenende in den Norden zurückgekehrt! Doch die Wetteraussichten auf die kommende Woche zeigen: So ganz lässt der Winter noch nicht locker.

Pünktlich nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März zeigt sich das Wetter im Norden von seiner freundlichen Seite, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Immer wieder wechseln sich Sonne und Wolken am Samstag ab. Dazu herrschen frühlingshafte 12 bis 14 Grad. Einzig in der Region von der Halbinsel Angeln bis zum Herzogtum Lauenburg muss gelegentlich noch zum Regenschirm gegriffen werden. In der Nacht zum Sonntag bleibt es locker bewölkt mit gebietsweisem Nebel und Tiefstwerten um 5 Grad.

Frühlingshaftes Wetter am Wochenende im Norden

Auch am Sonntag ist es im Norden zwar vorwiegend wolkig – gelegentlich schafft es die Sonne trotzdem, sich durch die Wolkendecke zu kämpfen. In Hamburg laden sehr milde 15 Grad zu einem Sonntagsspaziergang durch die Hansestadt ein. Nur an der Ostsee ist es am Sonntag länger neblig trüb. In Flensburg und auf Helgoland kann mit jeweils 11 und 9 Grad gerechnet werden, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

Dicke Wolken begrüßen am Montag die neue Woche und die Sonne zeigt sich seltener. Trotzdem bleibt es meist trocken und auch die milden Temperaturen haben sich noch nicht aus dem Norden verabschiedet: 13 Grad können in Hamburg erwartet werden, auf Fehmarn wird es etwas kühler mit nur 7 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Besuch auf dem Nordsee-Raumschiff: Schuften bei Wind und Wellen

Am Dienstag erlebt der Frühling dann aber einen kleinen Rückschlag: Graue Wolken, Regen und starker bis böiger Wind an den Küsten sind zu erwarten. Die Temperaturen schaffen es nicht über 8 Grad. In der Nacht kämpft sich der Winter dann noch einmal zurück: Von der Ostsee her zieht Regen über den Norden. Dieser kann sich später auch mit Schnee vermischen. Autofahrer aufgepasst: Bei Tiefstwerten um 1 Grad herrscht somit Glättegefahr! (mp)