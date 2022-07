Sommerlich-sonnig oder wechselhaft und kühler? So startet Hamburg in den Juli

Schlagermove, Strandspaziergang, Sonnenbad: Das Wetter übers Wochenende hätte kaum besser sein können. Diese Woche wird es deutlich kühler. An diesen Tagen sollten Sie einen Regenschirm einpacken.

Die neue Woche startet wechselhaft und mit nicht ganz so warmen Temperaturen wie im Juni. Vor allem am Montag kann es gegen Mittag einzelne Schauer geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen. Auch Gewitter seien möglich.

Wetter in Hamburg: Der Sommer wird kühler

Im Landesinneren kann es zu starken westlichen Böen kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 Grad in Nordfriesland, 22 Grad im Rest Schleswig-Holsteins und 23 Grad in Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: MOPO macht den Check: Sylt vs. Rügen – welche Insel ist schöner?

Am Dienstag sind laut dem DWD-Meteorologen vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee noch Schauer möglich, sonst bleibt es trocken. In Hamburg beträgt die Höchsttemperatur 21 Grad. Die Temperaturen sinken noch etwas weiter, am Mittwoch sind flächendeckend maximal 20 Grad zu erwarten.

Auch wenn es am Mittwochmorgen zeitweise sonnig wird, kann es an den Küsten dann auch zu vereinzelten Schauern kommen und es wird mit stärkerem Westwind gerechnet. Auch am Freitag wird es vermutlich regnen. (dpa/elu)