Wetter im Norden: Starke Gewitter möglich – dann wird’s kalt

Der Herbst hält für den Norden wieder eine bunte Wetter-Wundertüte bereit: Sonne, graue Wolken, Gewitter – alles ist möglich. Besonders an der See wird es kurzzeitig stürmisch. Der Regenmantel sollte also lieber griffbereit gehalten werden.

„Durchhalten! Der goldene Oktober ist nah“, sagt Felix Dietzsch, Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Davor muss der Norden aber noch Sturmtief Helma standhalten, das den morgigen Sonntag „nochmal ordentlich durcheinanderwirbelt“, so Dietzsch.

Tief Helma stürmt am Sonntag im Norden

Am Samstag geht es aber erstmal ruhiger zu: Nach anfänglichem Sonnenschein hängt am Samstag eine Wolkendecke über Hamburg. Regenschirme können aber laut DWD Zuhause gelassen werden – es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. In der Nacht wird es dann allerdings ungemütlich: Schauerartiger Regen zieht über den Norden bei frischen sechs Grad. An der Nordsee kann es zudem gewittern.

In Hamburg beginnt der Sonntag wolkig bei 13 Grad. Auch Schauer sind immer wieder möglich. An den Küsten geht es deutlich stürmischer zu: Böen mit einer Stärke zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde sind möglich. An der Nordsee wird sogar vor schweren Sturmböen mit einer Stärke von 95 Kilometer pro Stunde gewarnt. In der Nacht zum Montag beruhigt sich das Wetter wieder etwas: In der Nacht flaut der Wind langsam ab und es bleibt locker bewölkt bei fünf Grad.

Mit Beginn der neuen Woche ist Sturmtief Helma bereits Geschichte, so Dietzsch. Ab und an zeigt sich die Sonne, ansonsten hängen am Montag vor allem Wolken über Hamburg und es bleibt bei zwölf Grad meist trocken. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen dann auf zwei bis sechs Grad. Örtlich kann daher mit erstem Frost gerechnet werden. Ab Dienstag wird es freundlicher: Örtlich startet der Tag zwar mit Nebel, doch der wird schnell von der Sonne verdrängt. Die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 14 Grad – der Goldene Oktober ist zurück. (mwi)